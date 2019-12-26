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16:42

СК допрашивает спецкора "Новой газеты" Полухину в рамках дела о ЧВК "Е.Н.О.Т."

фото ЗакС политика СК допрашивает спецкора "Новой газеты" Полухину в рамках дела о ЧВК "Е.Н.О.Т."

Следком отчитался, что проведенный дома у журналистки "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой (Полухиной) обыск и дальнейший её допрос в МВД связаны с делом участников частной военной компании "Е.Н.О.Т. корп." (региональная общественная организация "Единые народные общинные товарищества"). 

В сообщении СК указывается, что сотрудникам ведомства удалось выяснить, что дома у Полухиной могут находиться "предметы и документы, а также электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность вышеуказанных лиц".

Основанием для обыска послужило выданное ранее соответствующее судебное решение. В скором времени допрос Полухиной будет завершен.

СК в компании бойцов СОБРа нагрянули с обыском к Полухиной сегодня ранним утром. Кроме того, извещал "Коммерсант", в рамках дела "Е.Н.О.Т. корп." следственные мероприятия проводились также дома у врача-патологоанатома, академика РАН Михаила Пальцева и супруги его советника Ксении Молокоедовой.

Следователи полагают, что Полухина могла познакомить советника Пальцева с лидером ЧВК "Е.Н.О.Т." Романом Теленкевичем, который в последствии выделил бойцов для помощи в разрешении некоего конфликта между академиком и его соседом по участку в Туапсе Петром Супоневым.

Полухина ранее опубликовала расследование об аресте бойцов "Е.Н.О.Т. корп.", которые, считают в СК, занимались маргинальной преступной деятельностью - кражами, разбоем, вымогательством и бандитизмом.

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