"Дочь Путина" Катерина Тихонова вошла в состав Совета при правительстве по развитию физкультуры

Предполагаемая дочь нынешнего президента России Катерина Тихонова стала членом Совета при правительстве по развитию физической культуры и массового спорта, следует из опубликованного на сайте кабмина постановления, на которое обратила внимание "Русская служба BBC".

Всего в состав структуры вошли 28 человек, её главой стала вице-премьер Ольга Голодец. Согласно постановлению, Тихонова является генеральным директором Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие", более известного как "Иннопрактика".

В числе других именитых членов Совета - дочь руководителя Минобороны Ксения Шойгу.

Катерина Тихонова профессионально занималась акробатическим рок-н-роллом, выступала на российских и международных соревнованиях с партнером Иваном Климовым. На чемпионате России 2014 года пара выиграла серебряные медали. С некоторых пор женщину стали часто показывать в том или ином сюжете по федеральным телеканалам.

На недавней пресс-конференции Владимира Путина спросили, являются ли Катерина Тихонова и Мария Воронцова его дочерями. Президент назвал их "женщинами" и более ничего не сообщил.