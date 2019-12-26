Верховный суд признал законным ликвидацию движения "За права человека"

Верховный суд признал законным решение о ликвидации движения «За права человека», передает ТАСС. Решение вступило в силу.

1 ноября Верховный суд РФ удовлетворил иск Министерства юстиции и ликвидировал движение. Поводом стали якобы допущенные «неоднократные и грубые нарушения». После этого создатель движения Лев Пономарев объявил о том, что на месте ликвидированного появится новая общественная организация.

В феврале «За права человека» внесли в реестр иноагентов, с тех пор движение и Пономарева регулярно штрафовали на крупные суммы. За последние два месяца это случилось пять раз: штрафы составили 300 тысяч рублей для юрлица и 100 тысяч – для Пономарева.