Спецкора "Новой газеты" отпустили после допроса

Корреспондента «Новой газеты» Юлию Полухину отпустили после допроса на Петровке, 38, передает «Новая газета». Она уже дома.

Редакция «еще раз» выразила «недоумение и возмущение действиями следственных органов». По словам журналистов, правоохранители не обращались к ним за необходимой информации, а вместо этого пришли в шесть утра с обысками домой к Полухиной, где находились малолетние дети, и отказывались пустить к ней адвокатов.

Ранее Следком подтвердил обыски в доме журналистки. Мероприятия были связаны с делом участников ЧВК «Е.Н.О.Т. корп». Сообщалось, что обыски проходили также дома у врача-патологоанатома, академика РАН Михаила Пальцева и супруги его советника Ксении Молокоедовой.