ФССП закупает награды для своих сотрудников за 5 млн рублей

Федеральная служба судебных приставов закупает медали и нагрудные знаки для своих сотрудников на 4,9 млн рублей, на госзакупку обратило внимание «МБХ медиа».

Закупка была размещена 17 декабря. Почти за 5 млн рублей ФССП покупает 8882 награды восьми типов. Подавляющее большинство – 7 тысяч штук – медаль «За службу» III степени. Их поставят в футляре с удостоверением и муаровой лентой.

Также служба приобретает тысячу штук медалей «За службу» II степени. Еще 500 экземпляров – это знаки отличия «За безупречную службу». Кроме них, служба закупает 166 нагрудных знаков «Лучший судебный пристав-исполнитель» и по 83 нагрудных знака «Лучший дознаватель» и «Лучший судебный пристав по обеспечению установленной деятельности судов».

Сегодня, 26 декабря, спецназ ФССП пришел с обысками в Фонд борьбы с коррупцией. Основатель ФБК Алексей Навальный сообщал, что обыски связаны с отказом удалять фильм «Он вам не Димон».