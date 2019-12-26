Мать и сестра Арашукова стали фигурантками дела о растрате

Следствие объявило в федеральный розыск мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова, Нелли Арашукову и Камиллу Агоеву, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Марину Андрееву.

В отношении женщин возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). По словам Андреевой, их объявили в розыск в конце октября. Согласно материалам дела, им вменяют фиктивное трудоустройство на предприятиях «Газпрома» в Ставрополе.

Адвокат Владимир Постанюк выразил недоумение, «зачем следствие возбудило» дело в отношении Агоевой. Она якобы девять лет не ходила на работу, но она находилась в декрете, потому что родила пятерых детей. Что касается Нелли Арашуковой, она, по версии следствия, она в день невыхода на работу якобы похитила эти деньги.

Арашуков находится в СИЗО по обвинению в участии в преступном сообществе, убийстве двух и более лиц и давлении на свидетеля. Его задержали во время заседания Совфеда 30 января. Его подозревают, в числе прочего, в заказе двух убийств: Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Рауль Арашуков арестован по подозрению в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.