Смольный объявил о выплате долгов по зарплате рабочим ОАО "Метрострой"

Смольный объявил о начале выплат зарплат сотрудникам «Метростроя» за работы на Лахтинско-Правобережной линии и Фрунзенском радиусе.

Временно исполняющий обязанности гендиректора «Метростроя» Сергей Харлашкин сообщил, что компания получила 156 млн рублей, из которых 97 млн рублей изъяты ФССП на выплату зарплат. По мере обработки комиссией по трудовым сборам, деньги перенаправят на зарплатные карты сотрудников компании. По словам представителей Смольного, первые выплаты уже произведены.

В ближайшее время на счета «Метростроя» поступят 488 млн рублей за работы на Красносельско-Калининской линии. Из них 165 млн рублей будут направлены через службу судебных приставов на выплату зарплаты, сообщили в Смольном.

Пока будут погашены долги по зарплате за месяцы до октября, сообщил Харлашкин, и часть долгов за ноябрь. Он добавил, что долги за декабрь планируется погасить в январе.

Перед этим Харлашкин заявил, что в «Метрострое» начнется полноформатный аудит с 1 января. За день до этого Смольный согласовал сотрудникам «Метростроя» митинг из-за задержки выплат в парке Екатерингоф.

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