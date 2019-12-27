18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

10:05

Петербургские суды снова начинают день с эвакуации

фото ЗакС политика Петербургские суды снова начинают день с эвакуации

Суды Петербурга снова вынуждены эвакуироваться из-за полученных угроз взрыва, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов. 

 

Эвакуированы Красногвардейский, Сестрорецкий, Куйбышевский, Октябрьский, Дзержинский, Ленинский, Колпинский и Приморский суды. Кроме того, злоумышленники сообщили о якобы заложенных бомбах в десятках школ. 

 

Суды Петербурга на протяжении месяца каждый день получаю угрозы, из-за которых были вынуждены прерывать работу на время проверки. Каждый раз злоумышленники упоминали в письме бизнесмена Константина Малофеева. От него они требуют перечислить им 120 биткоинов, украденных с криптобиржи WEX.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
10:51 Путин выразил соболезнования в связи со смертью Галины Волчек

10:05 Петербургские суды снова начинают день с эвакуации

9:29 ФБК продал на аукционе новогодний рисунок силовика, оставшийся после обысков

26 декабря, 20:59 Смольный объявил о выплате долгов по зарплате рабочим ОАО "Метрострой"

26 декабря, 20:31 Мать и сестра Арашукова стали фигурантками дела о растрате

26 декабря, 19:51 ФССП закупает награды для своих сотрудников за 5 млн рублей

26 декабря, 18:56 СМИ: Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян

26 декабря, 18:40 Телеканал "Спас" получит от государства 1,1 млрд рублей

26 декабря, 18:23 Спецкора "Новой газеты" отпустили после допроса

26 декабря, 18:11 Харлашкин: С 1 января в "Метрострое" начнется масштабный аудит

26 декабря, 17:41  «Партийный Дед Мороз» от ЛДПР поедет на «жиринобусе» на ёлку

26 декабря, 17:40 "Дочь Путина" Катерина Тихонова вошла в состав Совета при правительстве по развитию физкультуры

26 декабря, 17:36 Верховный суд признал законным ликвидацию движения "За права человека"

26 декабря, 17:02 Беглов и Мединский подискутировали о будущем "Ленфильма"

26 декабря, 16:42 СК допрашивает спецкора "Новой газеты" Полухину в рамках дела о ЧВК "Е.Н.О.Т."

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru