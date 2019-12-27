Петербургские суды снова начинают день с эвакуации Суды Петербурга снова вынуждены эвакуироваться из-за полученных угроз взрыва, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов. Эвакуированы Красногвардейский, Сестрорецкий, Куйбышевский, Октябрьский, Дзержинский, Ленинский, Колпинский и Приморский суды. Кроме того, злоумышленники сообщили о якобы заложенных бомбах в десятках школ. Суды Петербурга на протяжении месяца каждый день получаю угрозы, из-за которых были вынуждены прерывать работу на время проверки. Каждый раз злоумышленники упоминали в письме бизнесмена Константина Малофеева. От него они требуют перечислить им 120 биткоинов, украденных с криптобиржи WEX. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен