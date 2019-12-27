Агапитова решила посвятить себя семье после ухода с поста детского омбудсмена Петербурга

Уполномоченный по правам ребtнка в Петербурге Светлана Агапитова после ухода с должности собирается заниматься воспитанием своих детей и внучек, передает телеканал «78».

«Я считаю, что женщина может себя посвятить детям, потому что старшие выросли, пока мама работала», - отметила она. У Агапитовой есть двое 13-летних детей и две внучки.

По ее словам, она предлагала губернатору несколько кандидатур на ее должность, в том числе руководителей крупных общественных организаций. Агапитова видит суть своей работы в общении с людьми и детьми, и представляла на своем месте человека, который «с одной стороны, известнее в городе, с другой стороны — занимается детскими проблемами».

Кандидатура вице-губернатора Анны Митяниной стала для Агапитовой неожиданностью. «Мне кажется, из чиновников становиться защитниками гораздо сложнее, чем наоборот», - сказала детский омбудсмен.

Светлана Агапитова покинет пост детского омбудсмена из-за того, что в середине января 2020 года истекают два пятилетних срока, положенные по закону. Кандидатуру Митяниной на пост детского омбудсмена Беглов выдвинул 23 декабря. Эту идею в разговоре с ЗАКС.Ру поддержала глава комиссии ЗакСа по соцполитике Елена Киселева.