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11:58

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Галины Волчек

фото ЗакС политика Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Галины Волчек

 

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью художественого руководителя театра «Современник» Галины Волчек.

Беглов назвал смерть Волчек «тяжелой утратой» для российской культуры. По его словам, она была «одним из тех людей, которые определяли театральную жизнь нашей страны». Волчек хорошо знали и любили в Петербурге, отметил губернатор, напомнив, что ее кинематографическая карьера началась на киностудии Ленфильм.

Волчек умерла накануне на 87-м году жизни. За день до этого ее госпитализировали из-за проблем с легкими. Свои соболезнования также выразил президент Владимир Путин.

 


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