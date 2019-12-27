Дело о вырубке лесов против пермского "Мемориала" приостановили

Управление МВД по Перми приостановило уголовное дело о вырубке лесных насаждений, возбужденное из-за уборки общества «Мемориал» на кладбище в Галяшоре, сообщил руководитель «Агоры» Павел Чиков.

В постановлении указано, что правоохранители не смогли установить лицо, «причастное к незаконной вырубке зеленых насаждений и подлежащее привлечению в качестве обвиняемого».

Ранее пермский «Мемориал» и его руководителя Роберта Латыпова оштрафовали на 250 тысяч рублей из-за экспедиции в Галяшор. Уголовное дело о незаконной вырубке леса местное управление МВД возбудило в августе из-за того, что правозащитники на галяшорском кладбище убрали сухостой и скосили траву. По словам Латыпова, в постановлении, выписанном на имя гражданина Литвы Станиславоса Улинскаса, который участвовал в экспедиции, говорилось, что проверка связана с обращением УФСБ по Пермскому краю.

Правозащитники сообщали, что трудности у них появились еще до начала экспедиции: глава Кудымкарского района Валерий Климов официально отказал правозащитникам в содействии в ее проведении.