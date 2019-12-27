РУСАДА направило в ВАДА письмо о несогласии с отстранением России от мировых первенств

Российское антидопинговое агентство направило во Всемирное антидопинговое агентство официальное письмо о несогласии с решением об отстранении российских спортсменов от крупных международных соревнований, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора РУСАДА Юрия Гануса.

«Уведомление только что отправлено. В отправленный пакет документов входит письмо-уведомление, которое утверждено советом учредителей, сопроводительное письмо генерального директора РУСАДА, перевод протокола совета учредителей и письмо офицера по этике», - сказал Ганус.

Ранее исполком ВАДА отстранил Россию от участия в Олимпиадах и других мировых первенствах. Сделано это было из-за подозрений в манипуляциях базой данных Московской антидопинговой лаборатории. По версии ВАДА, из предоставленной агентству копии базы удалили сотни «предположительных негативных аналитических выводов».