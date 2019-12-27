Из-за призыва Шаведдинова в армию солдатские матери обратились в Генпрокуратуру

Транспортировку на Новую Землю сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова с целью принудить его служить в армии прокомментировал комитет солдатских матерей. Возмущенное письмо женщины отправили в Генеральную прокуратуру.

"Организация полагает, что осуществление призывных мероприятий подобным образом, очевидно, ставит под угрозу здоровье Шаведдинова Р.Т., а также дискредитирует образ Вооруженных Сил и негативно влияет на отношение общества к армии. Отсутствие надлежащего расследования всех обстоятельств дела будет способствовать дальнейшей безнаказанности должностных лиц и угрозе распространения подобных насильственных практик", - говорится в тексте обращения.

Шаведдинова после обыска, в ходе которого взломали дверь в его квартиру, увезли на допрос, а потом на нескольких самолетах отправили в Архангельскую область. Впоследствии оказалось, что воинской частью для него стала часть, расположенная на архипелаге Новая Земля. Местность характерна тем, что там царит постоянный сильный ветер и температура воздуха доходит до минус сорока градусов.

Шаведдинова лишили права пользоваться мобильным телефоном, о чем ранее написал его начальник Алексей Навальный.