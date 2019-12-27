Архангельский суд прекратил дело журналиста за репост клипа блэк-метал группы

Суд в Архангельске прекратил дело в отношении корреспондента местного издания 29.ru Ярослава Вареника, которого обвиняли в оскорблении предметов культа из-за репоста клипа блэк-метал группы Batushka, сообщил руководитель «Агоры» Павел Чиков в Telegram-канале.

Протокол был составлен по ст. 5.26 КоАП (нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях). Поводом стал репост во «ВКонтакте» клипа на песню Yektenia1. В нем, в том числе, есть кадры с патриархом Кириллом.

Проводившие экспертизу специалисты указали, что в религиозной традиции почитаются сами объекты, а не их изображение. К тому же осквернение предполагает намеренное действие, но поскольку речь о видеоклипе, как о продукте творческой деятельности, намерение авторов установить сложно, указали эксперты.