Беглов выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в Казахстане

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил акиму Алма-Аты Бакытжану Сагинтаеву телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолета Fokker-100 в Казахстане.

«Трагедия никого не оставила равнодушным. Петербуржцы скорбят вместе с братским народом Казахстана и жителями Алма-Аты. В это тяжелое время желаю родным и близким погибших душевных сил и крепости духа, а всем пострадавшим – скорейшего выздоровления», - заявил Беглов.

Также соболезнования выразил президент Владимир Путин, сообщили в Кремле. «В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», - сказал президент.

Самолет авиакомпании Bek Air разбился утром 27 декабря при вылете из Алма-Аты, рухнув на двухэтажное здание. На борту находились 98 человек, 12 погибли. Граждан России среди пассажиров не было.

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