У моста Бетанкура появится высотный жилой дом

На Петроградской стороне, на Петровском острове, на участке, прилегающем к мосту Бетанкура, появится новый высотный жилой дом. Пока неизвестно, станет ли он "соседом" дореволюционных зданий поблизости, или же ради него какую-то часть из них понадобится снести. Об этом пишет строительное издание "Канонер".

Участок, на котором расположится новая "высотка", включает в себя дом, построенный до революции. В середине 2010-х годов КГИОП отказался включать его в список культурно-исторических памятников. Точное место появления новостроя пока не афишируется - известно только, что дом построят возле самого нового моста.