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17:45

Сестрам Хачатурян разрешат уходить из дома по ночам

фото ЗакС политика Сестрам Хачатурян разрешат уходить из дома по ночам

Сестрам Хачатурян не будут продлевать меру пресечения в виде запрета на определенные действия, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Алексея Липцера.

По словам Липцера, электронный браслет уже сняли с младшей из сестер, с Крестины и Ангелины Хачатурян их снимут завтра, 28 декабря. После этого девушкам разрешат покидать места их проживания в ночное время, однако остальные ограничения сохранятся.

Так, им запрещено использовать любые виды связи, за исключением телефона для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб. Кроме того, девушкам нельзя без разрешения уполномоченного лица общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом, а также давать комментарии СМИ по существу уголовного дела.

Накануне стало известно, что Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян.

Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян обвиняют в убийстве их отца. На момент задержания девушкам было 17, 18 и 19 лет. Они рассказали, что отец годами издевался над ними, в том числе принуждал к действиям сексуального характера. Изначально девушек арестовали, но спустя два месяца выпустили из СИЗО. Защита настаивает на том, что случившееся было самообороной, следователи – убийством, совершенным группой лиц по предварительному сговору.

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