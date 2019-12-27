В Петербурге с 2020 года повысится МРОТ

Петербургская администрация объявила о том, что в наступающем 2020-м году уровень минимальной заработной платы повысится на одну тысячу рублей, что в масштабах страны будет обходить общефедеральный МРОТ на 36 процентов. Об этом сообщает официальный сайт Смольного. Минимальный доход будет составлять 19 тысяч рублей.

"Мы защищаем петербуржцев и разбираемся с каждым конкретным случаем, с каждым предприятием, где есть нарушения. Уверен, что и это соглашение будет выполняться всеми сторонами", - приводятся слова чиновника.

Таким образом глава города обозначил свою борьбу за стабильность.