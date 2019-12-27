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18:31

Беглов ответил Вишневскому о перевозке урановых "хвостов" через Петербург

фото ЗакС политика Беглов ответил Вишневскому о перевозке урановых "хвостов" через Петербург

Депутат Заксобрания Борис Вишневский получил ответ от губернатора Петербурга Александра Беглова по транспортировке урановых «хвостов» через Петербург спустя месяц после своего обращения.

Вишневский напомнил, что в своем обращении он просил Беглова «как минимум не допускать» перегрузки обедненного гексафторида урана в черте города. С момента его обращения корабль «Михаил Дудин» уже дважды привез в Петербург по 600 тонн урановых «хвостов».

Беглов в ответе указал, что радиационная обстановка Петербурга не страдает от урановых «хвостов», а вопросы транспортировки были рассмотрены в рамках общественного совета ГК «Росатом». «О том, что нельзя перегружать ОГФУ в пределах Петербурга, – ни слова», - отметил Вишневский.

12 тысяч тонн урановых «хвостов» планируют доставить в Россию из немецкого города Гронау за три года, корабль привез первую партию. Вишневский обращался с требованием не допустить доставки урановых «хвостов» в Петербург и их перегрузки для отправки в Свердловскую область к «Росатому» и к губернатору Александру Беглову, но ответа из Смольного пока нет.

Протест против отправки «хвостов» в Россию выражали депутаты Бундестага от «Зеленых» и Левой партии, а также немецкие эко-активисты. Акции протеста проходили и в Петербурге. В региональном Законодательном собрании против транспортировки груза из Германии через Петербург высказались восемь из 49 депутатов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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