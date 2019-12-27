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18:52

В Госдуме просят признать новогодние застолья в России наследием ЮНЕСКО

фото ЗакС политика В Госдуме просят признать новогодние застолья в России наследием ЮНЕСКО

Депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился к гендиректору ЮНЕСКО Одрэ Азуле с предложением внести российские традиции празднования Нового года в список нематериального культурного наследия человечества, передает РИА «Новости».

По мнению Зубарева, к нематериальному культурному наследию человечества следует отнести в том числе традицию новогоднего застолья в России. В числе прочего в список, по мнению парламентария, могли бы попасть салаты оливье, селедка под шубой, холодец, «Советское шампанское», просмотр фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» 31 декабря, катания на санках, бенгальские огни и другое.

«Эмоциональный и духовный фон, таинство и волшебство новогодней ночи стали фундаментальной скрепой и памятью нации, позволяющей сегодняшним молодым россиянам почерпнуть бесценные установки на гуманизацию и демократизацию частных взаимоотношений в социуме», - заявил Зубарев в обращении. Он считает, что празднование Нового года служит гражданской солидарности, гуманизму и объединяет всех россиян.

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