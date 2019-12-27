В Петербурге проходит последний политический "метропикет" в 2019 году

У Гостиного двора проходит последний пикет в поддержку политзаключенных в уходящем 2019 году. Теперь, помимо фигурантов известных и скандальных дел об уличных акциях, выступают еще и в защиту сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова. Его принудительно вывезли служить в армию в Арктику, что его адвокатура расценивает как похищение человека и лишение свободы.

Пикеты с плакатами в поддержку политзаключенных проходят начиная с осени. Как правило, участников не задерживают. Акции проводятся как у центральных станций метро, так и на окраинах ("Академическая", "Проспект Ветеранов").

Шаведдинова обыскали 23 декабря, сломав дверь квартиры, и силой увезли в неизвестном направлении. Сутки спустя связь с ним восстановилась: он очутился в Арктике без права пользоваться телефоном, что его начальник Алексей Навальный приравнял к тюремным условиям. Против перечисленных выше действий юристы ФБК подали восемь исков.

фото: Штаб Навального в Петербурге

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