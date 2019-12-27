Смольный готов потратить 8,1 млн рублей на Арктический конгресс и квест

Комитет Петербурга по делам Арктики 27 декабря объявил закупку на право проведения мероприятий, "направленных на популяризацию Санкт-Петербурга как центра инновационного развития и освоения Арктики, в том числе приуроченных ко Дню полярника". Начальная цена контракта - 8,1 млн рублей.

Популяризировать Петербург как центр освоения Арктики будут с помощью Арктического конгресса и тематического квеста. Все мероприятия пройдут с 11 по 30 мая.

Конгресс пройдет в Московском районе. К участию пригласят специалистов научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, университетов, промышленных предприятий, представителей власти и других лиц, чья профессиональная деятельность связана с Арктикой. У конгресса будет деловая и культурная программа. На торжественном мероприятии выступит петербургский ансамбль исполнителей на классических инструментах. Гостей также ожидает фуршет. Деловая программа будет состоять из двух сессий и пленарного заседания. В этих меропритиях примут участие представители законодательной и исполнительной власти регионов Арктической зоны, бизнеса и научного сообщества.

В тематическом квесте примут участие студенты петербургских профильных высших учебных заведений, имеющих направления подготовки, связанные с освоением, изучением и исследованием Арктики. Основная часть игры пройдет на Васильевском острове. Участников разобьют на 10 команд, каждая из которых должна будет пройти не менее 8 станций.

Также подрядчик организует выставку об истории освоения Арктики и роли Петербурга в ее развитии. Посетители этой выставки смогут, например, с помощью очков виртуальной реальности совершить виртуальное путешествие по Северному морскому пути на ледоколе.

Кроме того, в марте Смольный направит деловую миссию в Ямало-Ненецкий автономный округ за 1,9 млн рублей. Целью поездки станет установление деловых связей между регионами в сфере освоения Арктического шельфа России, добычи нефти и газа. В состав делегации Петербурга войдут представители делового сообщества и профильных организаций. Для них будет организован круглый стол и биржа деловых контактов с представителями бизнеса Ямало-Ненецкого автономного округа. Также участники посетят профильные предприятия.