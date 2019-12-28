Архангельский губернатор Орлов объяснил свое нежелание общаться с экоактивистами

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, к которому за уходящий год у жителей накопилось много вопросов и претензий, в очередной раз рассказал о своем видении "мусорной" проблемы, актуальной для региона, и отношении к протестующим по этому поводу на станции Шиес.

"А почему я должен туда ехать? Я все-таки губернатор Архангельской области, а не Шиеса. Там есть люди, которые общаются с ними, там есть инвестор. Я же не езжу на месторождение алмазов", - прояснил он свою позицию в беседе с редакцией портала 29.ru.

По словам чиновника, не у всех протестующих имеется достаточная подготовка для того, чтобы вступать с ним в диалог.

Весной Орлов назвал часть протестующих в Архангельске "шелупонью", что местные жители хорошо запомнили.