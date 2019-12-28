Пархоменко пожелал полицейским слышать звук падающей бутылки при близком общении с женщинами

Публицист Сергей Пархоменко, подводя итоги года, в числе главных для себя событий выделил летние митинги в Москве и в особенности поведение правоохранителей на них и после них. Главным образом его интересуют показания тех людей в обмундировании, кто сумел каким-то образом пострадать от брошенных мимо них пластиковых бутылок и стаканчиков.

"Я желал бы этим людям всю свою жизнь в самые ответственные моменты и в самые, я бы сказал, сладкие секунды их ничтожных жизней слышать звук падающей бутылки. Вот в следующий раз они окажутся в постели с женщиной, которую они хотят, в тот момент, когда возникнет вопрос о том, есть или нет у них эрекция, пусть они услышат звук падающей бутылки", - заявил он в ходе авторской радиопередачи.

Для Пархоменко этот сюжет - показательная история о "человеческой подлости и низости", которую, по его мнению, нарочито провоцирует в своих сотрудниках государство.

27 июля и 3 августа в столице на мирных акциях протеста были задержаны тысячи людей. Десятки из них впоследствии лишились свободы.