В Смольном заявили о полной готовности Купчино к зимней непогоде

Фрунзенский район оснастили достаточным для преодоления зимних осадков и непогоды количеством техники, сообщает сайт городского правительства. В наступившем сезоне в распоряжении управляющих компаний имеется 67 транспортных средства для борьбы с завалами снега, которого в течение декабря выпало сравнительно немного, и средств этих даже больше, чем требуется.

"В случае обильного снегопада на расчистку улиц района выйдут более 600 дворников", - гласит сообщение пресс-службы.

Отметим, что прошлой зимой у петербуржцев возникло большое количество вопросов и претензий к городской администрации в связи с сомнительного уровня качеством уборки улиц. Доходило до того, что люди гибли после падения глыб льда с крыш.