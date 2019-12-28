Волков рассказал о специальных правилах поведения при обысках для сотрудников ФБК

Координатор сети штабов Алексея Навального Леонид Волков отчитался в Facebook о текущей ситуации в Фонде борьбы с коррупцией, рассказав о том, как в условиях уголовного преследования ему удается выживать.

Жизнь, по словам Волкова, заставила его и его сподвижников покупать самую дешевую технику, поскольку ее регулярно отнимает и не возвращает государство.

"Все сотрудники очень хорошо умеют и знают, как шифровать диски, какие ставить пароли и т.д.; ни разу ни с одного изъятого компьютера или телефона у нас ничего не утекло, все процедуры по защите информации на случай изъятия четко отработаны и неукоснительно соблюдаются. То, что никаких данных добыть СК, ФСБ и прочие кремлевские жулики не могут, им прекрасно известно — но они все равно повторяют ограбления, потому что у них и нет никакой иной цели, кроме ограбления", - гласит пост политика.

Денег ФБК не хватает, в связи с чем у всех неравнодушных Волков их снова попросил.

Напомним, что оппозиционерам вменяют отмывание на сумму 1 млрд рублей. Обвинения и Волков, и Навальный находят смехотворными.