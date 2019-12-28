В Шлиссельбурге проведут новогодний праздник за полмиллиона рублей

Правительство Ленинградской области, реагируя на просьбы жителей Шлиссельбурга, изыскало средства на проведение новогоднего праздника в городе, передает пресс-служба администрации региона.

"Мы нашли возможность и выделили средства из резервного фонда. Новый год – время чудес и исполнения желаний, и мы стараемся, чтобы праздник был в каждом доме, у каждого жителя нашей области", - высказался по теме губернатор Александр Дрозденко.

Обошелся будущий праздник бюджету в 500 тысяч рублей. За эти деньги устроители ожидают увидеть световое шоу, фейерверк, концертную программу и фестиваль воздушных шаров.