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15:40

Шлосберг считает, что Кремль относится к Псковской области как к колонии

фото ЗакС политика Шлосберг считает, что Кремль относится к Псковской области как к колонии

Политик Лев Шлосберг, выступая на последнем перед новогодними каникулами заседании Псковского областного собрания депутатов, выразил точку зрения, согласно которой его регион рассматривается федеральным центром как колония. На это красноречивее всего указывает, по его мнению, то, как сверстан бюджет на следующий год.

"Псковская область сейчас ограничена в свободных действиях с бюджетом, обязана согласовывать с Минфином каждое увеличение расходов и дополнительные расходы. Фактически на территории области частично введено внешнее бюджетное управление в части разрешения дополнительных расходов", - произнес демократ в своей речи.

По его словам, бюджетная политика Кремля является репрессивной, а слово "федерация" применительно к России следует воспринимать как нечто фантазийное.

В декабре Шлосберг участвовал в выборах нового председателя "Яблока" и проиграл борьбу Николаю Рыбакову.

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