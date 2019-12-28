Требующие выплаты долгов метростроители собрались на протестной акции

В парке "Екатерингоф" недовольные условиями работы сотрудники "Метростроя" провели демонстрацию с требованием погашения задолженностей по заработной плате. Акцию осветил портал MR7.

Сообщается, что посетило событие менее ста человек и что рабочих было около половины от собравшихся. Часть людей поднимала флаги левых политических организаций.

В "Метрострое" заявили, что руководство организации никак не связано с митингом. Ранее новый начальник компании Сергей Харлашкин анонсировал масштабный аудит ее финансово-хозяйственной деятельности. В Смольном утверждают, что долги рабочим за осень выплачиваются. В ходе протестной акции ее участники выразили опасение, что рабочих обманут и рассчитаются с ними лишь частично.

Фотография: Галина Артеменко

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