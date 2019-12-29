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11:25

Пассажиры первого поезда, приехавшего в Крым из Петербурга, попали в базу "Миротворца"

фото ЗакС политика Пассажиры первого поезда, приехавшего в Крым из Петербурга, попали в базу "Миротворца"

Все пассажиры поезда "Таврия", первым приехавшего из Петербурга в Крым, очутились в базе украинского сайта "Миротворец", делится "Фонтанка".

В списке, среди прочих, оказалась корреспондент издания, а также граждане, имена которых фигурируют в её материале про поездку.

Поезд выехал из города на Неве 23 декабря в 14:00 и прибыл в Севастополь 25 декабря 09:25 - весь путь занял чуть более 43 часов.

"Миротворец" был открыт в 2014 году по инициативе украинского политика Антона Геращенко. Сайт позиционирует себя как интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан. На нём имеется открытая база личных данных людей, собранная нелегальным путем и опубликованная без согласия тех людей, чьи данные опубликованы и которых авторы ресурса без суда и следствия называют сепаратистами или "агентами Кремля". Также в список попадают люди, посещавшие Крым после его аннексии.

Широкую известность "Миротворец" получил после публикации на сайте личных данных, включая адрес, Олеси Бузины и Олега Калашникова: спустя некоторое время россияне были убиты. Среди партнеров ресурса (с момента открытия и вплоть до 13 мая 2016 года) числились МВД Украины, СБУ и другие силовые ведомства страны. 

Сайт "Миротворец" запрещен Роскомнадзором в России. 

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