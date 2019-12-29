ЛНР, ДНР и Украина приступили к обмену пленными

На территории пограничного пункта Горловка начался обмен пленными между двумя самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР с одной стороны и Украиной - с другой, уведомляет ТАСС, ссылаясь на заявление омбудсмена Донбасса Дарьи Морозовой.

Процесс проходит на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда. Все граждане, попавшие в плен в ходе военного конфликта, сейчас находятся в "серой зоне" - позиции между двумя сторонами конфликта.

Ранее Морозова известила, что Донецк и Луганск выдадут Киеву 55 пленных, рассчитывая взамен получить не менее 87 своих соратников.