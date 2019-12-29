Губернатор Подмосковья рассчитывает одержать "победу" над свалками в 2020 году

Руководитель Московской области Андрей Воробьев известил, что в 2020 году власти региона намерены "законсервировать" абсолютно все свалки, расположенные на территории субъекта. Кроме того, он заявил, что новых полигонов в Подмосковье более не появится.

"Победу мы надеемся получить к концу 2020 года, когда закроем все городские свалки, их больше не будет в природе, как таковых, существовать", - цитирует Воробьева "Интерфакс".

По информации агентства, на сегодняшний день из существующих ныне 39 свалок закрыты уже 28. Оставшиеся собираются упразднить к началу 2021 года.

Напомним, власти Москвы собираются транспортировать производимый столицей мусор на территорию Архангельской области: там, в болотах близ станции Шиес, может появиться новый полигон, против которого восстали жители Поморья. Свою борьбу они продолжают и по сей день.

В прошлом и текущем году против строительства новых свалок выступали и жители Подмосковья. Часто их протест грубо разгонялся полицией и ОМОН.