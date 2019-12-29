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16:35

Псковские единороссы в пятый раз отклонили законопроект Шлосберга о прямых выборах мэра

фото ЗакС политика Псковские единороссы в пятый раз отклонили законопроект Шлосберга о прямых выборах мэра

Парламентарии-единороссы, представляющие собой большинство в псковском областном заксобрании, в очередной, пятый по счету, раз отклонили законопроект "яблочников" Льва Шлосберга и Артура Гайдука о возврате прямых выборов глав Пскова и Великих Лук.

Выступая перед коллегами, Шлосберг отметил, что его инициативу поддержали и в правовом управлении псковского облсобрания, и в прокуратуре.

По мнению политика, принятия проекта закона не меньше его желают и жители региона - электорат.

"Избиратели Пскова и Великих Лук не обладают возможностью избирать главу администрации своего города прямым голосованием. Можно ли это считать стабильностью? В каком-то смысле – да. А глубинно – это нестабильность, потому что если человек не может влиять на определение высшего должностного лица своего города, он в любом случае ущемлен в правах: он так себя чувствует, он не удовлетворен, он не согласен с этим", - констатировал Шлосберг.

Законопроект поддержали депутаты "Яблока", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России", однако единороссы вновь заблокировали его (22 голоса против 12-ти "за").

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