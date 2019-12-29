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17:35

Беглов отчитался о ходе выплат долгожданных метростроителями зарплат

фото ЗакС политика Беглов отчитался о ходе выплат долгожданных метростроителями зарплат

Петербургский градоначальник Александр Беглов уведомил общественность, что различные ведомства вверенного ему города поглощены процессом выдачи заработных плат работникам "Метростроя": многие сотрудники компании не видели денег начиная с июня.

"В начале недели распорядился, чтобы на счета компании начали поступать деньги за работы на Лахтинско-Правобережной линии и Фрунзенском радиусе. Нам удалось найти дополнительные возможности для финансирования. Наша задача – выплатить основную часть до Нового года. Сегодня и в понедельник над этим работают судебные приставы, комитет по финансам, комитет по развитию транспортной инфраструктуры, «Метрострой». Нужно успеть сделать 11 750 транзакций – это зарплата 4300 метростроителей с июня по октябрь и часть ноября", - отчитался Беглов на своей странице "ВКонтакте".

По уверению губернатора, до конца января компания закроет долги перед всеми своими работниками.

Накануне, напомним, в парке "Екатерингоф" прошла акция метростроителей, выражавших недовольство отсутствием положенных им за проделанную работу денег.

Кроме того, новый начальник "Метростроя" Сергей Харлашкин заявил, что в январе компанию ждет масштабный аудит.


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