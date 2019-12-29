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18:00

Белорусские оппозиционеры вновь протестуют против объединения с Россией

фото ЗакС политика Белорусские оппозиционеры вновь протестуют против объединения с Россией

В столице Белоруссии прошла очередная протестная акция против интеграции с Россией, извещают местные СМИ.

В центре Минска на Октябрьской площади собрались десятки активистов, милиционеры мероприятию не мешали.

Оппозиционеры настаивают на том, чтобы местные власти опубликовали 31 "дорожную карту" по интеграции. 

"Мы будем требовать, чтобы власти рассекретили свои переговоры [с Россией]", - декламировал протестующий по имени Вячеслав Сивчик.

Некоторое время спустя собравшиеся двинулись маршем до площади Независимости.

Напомним, СМИ различного профиля с конца 2018 года все чаще транслируют версию, согласно которой Кремль настроен на слияние со страной-соседом для изменения конституционного строя. Многие полагают, что такая формация требуется Владимиру Путину для того, чтобы он мог оставаться у власти сколь угодно долго. 10 января Лукашенко заявил, что ни за что на такое не пойдет и что с ним возможен только равноправный и паритетный союз.

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