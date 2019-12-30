"Заберите всё, верните папу": Семья Шестуна вновь обратилась к Путину

Семья бывшего главы подмосковного Серпуховского района Александра Шестуна, более года запертого в стенах СИЗО, записала новое видеообращение, адресованное президенту Владимиру Путину.

В послании родные арестанта рассказывают о том, что происходило с ними и самим сидельцем последние полтора месяца. Самый вопиющий, по их мнению, инцидент - начало принудительного кормления Шестуна, который более ста дней держал голодовку.

"Насильно зонд в желудок заключенным в нашей стране не вставляли последние лет сорок-пятьдесят, но дело Шестуна наглядно доказывает, что жестокая советская пенитенциарная система не осталась в исторических хрониках", - отмечают авторы видео.

Помимо истории о "пытках" бывшего чиновника с использованием психотропных веществ, досталось и его родным. Некоторое время назад к ним наведались судебные приставы и "цинично" описали всё - даже новогоднюю ёлку с игрушками. Действо, по их утверждению, сопровождалось едкими заметками в адрес семейства. Именно поэтому, в очередной раз обращаясь к президенту, дети Шестуна просят: "Заберите у нас все, верните папу".

"С момента ареста главы муниципалитета его семья неоднократно обращалась к Владимиру Путину с видеообращениями. Смотрел ли их глава государства? Неизвестно, но каждый раз после таких видеопосланий что-то происходит, то новый обыск, то угрозы лишить жену Шестуна родительских прав, то начало принудительного кормления. На что в этот раз рассчитывают авторы ролика? Может, на новогоднее чудо?" - интересуются родные бывшего управленца.

Ранее Шестун пожаловался в Совет Федерации на принудительное кормление. Он известил, что тюремные врачи повредили ему слизистую пищевода, вводя зонд через нос в желудок, и что из-за действий медиков у него болит все тело. Он призвал "прекратить пытки и издевательства с применением карательной психиатрии".

Как полагают следователи, с 2003 по 2018 год Шестун якобы руководил 43 различными фирмами, а на получаемые от них доходы приобретал по заниженной стоимости муниципальные земли во вверенном ему районе. Также его обвиняют в том, что он совместно с Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым незаконно купил 4 земельных участка в деревне Борисово, причинив областному бюджету ущерб в 64,5 млн рублей.

Сам Шестун считает дело полностью сфабрикованным. Адвокаты обвиняемого нашли в документах множество нестыковок, более того, суд отказывался допрашивать свидетелей, которых они полагают ключевыми. Фигурантом разбирательства Шестун стал после того, как в открытую пошел против властей Подмосковья, встав на сторону местных жителей в их борьбе против свалок.