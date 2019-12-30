Депутат Петров настаивает на введении правил поведения чиновников на банкетах

Депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров полагает, что правительству следует разработать кодекс, в котором бы содержались правила поведения госслужащих на корпоративах: с соответствующим предложением он обратился к премьеру Дмитрию Медведеву.

Петров отметил, что часто во время праздников чиновники делятся в своих соцсетях чрезмерно неформальными снимками, которые негативным образом могут повлиять на их репутацию. Подобные публикации, утверждает областной парламентарий, критически сказываются не только на их собственном имидже, но и авторитете государственной власти.

"Очевидно, что чиновники любого ранга вправе проводить свой досуг в соответствии с личными представлениями о нормах допустимого. Тем не менее, служащие не должны забывать, что являются „лицом“ государства в глазах людей. В данной связи прошу вас рассмотреть возможность внедрения дополнительных „нравственных“ правил поведения государственных служащих во время корпоративных и иных досуговых мероприятий, которые бы исключили возникновение двусмысленных и нелицеприятных случаев с участием чиновников", - цитирует РИА "Новости" выдержку из обращения Петрова.

Следует напомнить, что депутат Петров знаменит своими "нестандартными" инициативами: например, он предлагал возобновить расследование обстоятельств смерти поэта Александра Пушкина; полагал, что на российские банкноты следует вернуть изображения русских царей и императоров; кормил поросят по человеческим продовольственным нормам – на минимальную зарплату (МРОТ); присутствовал на заседании областного ЗакСа в виде картонной фигуры; настаивал на том, чтобы в цирковых представлениях перестали выступать животные, и другие.