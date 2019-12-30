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10:52

Депутат Петров настаивает на введении правил поведения чиновников на банкетах

фото ЗакС политика Депутат Петров настаивает на введении правил поведения чиновников на банкетах

Депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров полагает, что правительству следует разработать кодекс, в котором бы содержались правила поведения госслужащих на корпоративах: с соответствующим предложением он обратился к премьеру Дмитрию Медведеву.

Петров отметил, что часто во время праздников чиновники делятся в своих соцсетях чрезмерно неформальными снимками, которые негативным образом могут повлиять на их репутацию. Подобные публикации, утверждает областной парламентарий, критически сказываются не только на их собственном имидже, но и авторитете государственной власти.

"Очевидно, что чиновники любого ранга вправе проводить свой досуг в соответствии с личными представлениями о нормах допустимого. Тем не менее, служащие не должны забывать, что являются „лицом“ государства в глазах людей. В данной связи прошу вас рассмотреть возможность внедрения дополнительных „нравственных“ правил поведения государственных служащих во время корпоративных и иных досуговых мероприятий, которые бы исключили возникновение двусмысленных и нелицеприятных случаев с участием чиновников", - цитирует РИА "Новости" выдержку из обращения Петрова.

Следует напомнить, что депутат Петров знаменит своими "нестандартными" инициативами: например, он предлагал возобновить расследование обстоятельств смерти поэта Александра Пушкина; полагал, что на российские банкноты следует вернуть изображения русских царей и императоров; кормил поросят по человеческим продовольственным нормам – на минимальную зарплату (МРОТ); присутствовал на заседании областного ЗакСа в виде картонной фигуры; настаивал на том, чтобы в цирковых представлениях перестали выступать животные, и другие.

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