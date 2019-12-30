"В дурку увезут и обколют": Врачи красноярского санатория били и унижали детей

Медработников красноярского противотуберкулезного санатория "Пионерская речка" отстранили от работы за издевательства над малолетними пациентами-детьми, известили ТАСС в региональном Минздраве.

Ранее телеканал "ТВК Красноярск" продемонстрировал видео из учреждения, на кадрах которого сотрудники за неповиновение гнобят и унижают своих юных подопечных: например, одна женщина кричит на сидящего на полу ребенка и грубо пытается поднять его. Ей вторит коллега, говорящая рыдающему мальчику, что его "увезут в дурку и там обколют".

"В настоящий момент продолжается проверка. На период служебной проверки сотрудники, фигурирующие на видео, отстранены от работы", - сообщили в красноярском подразделении Минздрава.