18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:50

МВД отчиталось о завершении следствия по делу аспиранта МГУ Мифтахова

фото ЗакС политика МВД отчиталось о завершении следствия по делу аспиранта МГУ Мифтахова

Следствие по делу обвиняемого в нападении на столичный офис "Единой России" аспиранта МГУ Азата Мифтахова завершено, уведомила ТАСС его адвокат Светлана Сидоркина.

Ранее МВД известило всех участников уголовного процесса об окончании следственных действий.

"В ближайшее время мы приступаем со своими подзащитными к ознакомлению с материалами дела", - поделилась Сидоркина, добавив, что в деле насчитывается не менее пяти томов. Материалы будут направлены в суд в конце января.

Мифтахов попал в СИЗО в феврале текущего года. В конце октября ему наконец предъявили окончательное обвинение. Так, по версии следствия, в январе 2018 года он, будучи членом "незарегистрированного леворадикального анархического движения "Народная самооборона" разбил окно офиса ЕР, после чего бросил внутрь помещения файер.

Участниками разбирательства являются ещё несколько человек, всем инкриминируют хулиганство по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 213 УК).

Против Мифтахова свидетельствовал некий засекреченный персонаж, узнавший юношу "выразительным бровям". Молодой человек считает дело сфабрикованным. Ранее он сообщал о пытках в отделении.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
16:50 Дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Масляевой не будут рассматривать в особом порядке

16:46 В Татарстане усиливается конфликт вокруг памятника Ивану Грозному

16:37 Транспортная реформа и другие ожидания от года Крысы

15:59 Муниципал: С января в МО "Гражданка" начнется реализация "историко-художественного проекта"

15:26 Веллер нашел показательным событием года отправку в армию "навальниста" Шаведдинова

14:56 В Татарстане полиция задержала противника МСЗ: он вез вагончик в лагерь экоактивистов

14:26 Верховный суд Северной Осетии отменил штраф за публикацию отрывка из "Списка Шиндлера"

13:55 Ущерб от обысков в ФБК оценили в 5 млн рублей

13:32 "Мемориал" в двадцатый раз оштрафовали по закону об НКО-иноагентах

13:11 Петербург купил рекордное количество соцобъектов в 2019 году

12:59 Уличный художник посмеялся над "Почтой России"

12:40 Петербургскому ЛГБТ-активисту назначили обязательные работы за пикет на Дворцовой

11:59 Пересекающий Крюков канал мост разобрали

11:50 МВД отчиталось о завершении следствия по делу аспиранта МГУ Мифтахова

11:40 Польский премьер-министр обвинил Путина в намеренной лжи

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru