Уличный художник посмеялся над "Почтой России"

Прославившийся своими художественными перфомансами уличный художник Loketski презентовал новый арт-объект, всецело посвященный компании-монополисту "Почта России". Таким образом он поздравил организацию с Новым годом.

"Когда твоя посылка с подарками почти пришла, и Новый год уже почти наступил. Посвящается „Почте России“, которая как всегда доставляет. Почти по адресу. Почти то, что отправлено, и главное — вовремя! Тоже почти", - прокомментировал он новейшее произведение в Instagram.

Рисунки и инсталляции Loketski часто подвергаются нападениям. Особенно часто им достается в месте проживания автора - на Парнасе.

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