Ущерб от обысков в ФБК оценили в 5 млн рублей

В результате обысков и последующего изъятия техники, которые прошли 26 декабря в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией, организации был причинен ущерб в размере порядка 5 млн рублей, сообщил в беседе с "МБХ медиа" директор ФБК Иван Жданов.

"Ущерб от последнего обыска составил около 4−5 миллионов рублей, но точно не могу сказать. В течение года ущерб идет на десятки миллионов рублей. Пожертвования помогают восстанавливаться, и мы можем работать", - пояснил сторонник Навального.

Напомним, поводом для очередного обыска, который в ФБК называют "грабежом", послужил отказ удалять фильм-расследование "Он вам не Димон". У сотрудников изъяли 17 ноутбуков, сервера, коммутаторы и другое оборудование.