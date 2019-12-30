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14:26

Верховный суд Северной Осетии отменил штраф за публикацию отрывка из "Списка Шиндлера"

фото ЗакС политика Верховный суд Северной Осетии отменил штраф за публикацию отрывка из "Списка Шиндлера"

Верховный суд Северной Осетии отменил штраф и прекратил административное дело по статье о демонстрации нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), возбужденное в отношении владикавказского студента Ильи Гусовеа, известил у себя в Facebook его адвокат Алан Тедеев.

Ранее Советский районный суд Владикавказа оштрафовал молодого человека на 1 тысячу рублей.

Поводом для возбуждения дела стала публикация "ВКонтакте" отрывка из фильма "Список Шиндлера" в моменте, когда нацистские военные губят евреев. Ролик не понравился сотрудникам регионального центра "Э": на кадрах они узрели свастику. Видео юноша разместил в соцсети, будучи еще 13-летним мальчиком.

Штраф Гусовеа получил сразу после того, как вступил в силу закон, разрешающий публиковать нацистскую символику при условии формирования "негативного отношения к идеологии нацизма" и отсутствия "признаков пропаганды или оправдания нацизма".

"Список Шиндлера" повествует о том, как в годы Второй мировой войны немецкий предприниматель Оскар Шиндлер, рискуя всем, спас из гетто более тысячи польских евреев. Кинолента получила множество наград, в том числе "Оскар".

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