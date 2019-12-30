Верховный суд Северной Осетии отменил штраф за публикацию отрывка из "Списка Шиндлера"

Верховный суд Северной Осетии отменил штраф и прекратил административное дело по статье о демонстрации нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), возбужденное в отношении владикавказского студента Ильи Гусовеа, известил у себя в Facebook его адвокат Алан Тедеев.

Ранее Советский районный суд Владикавказа оштрафовал молодого человека на 1 тысячу рублей.

Поводом для возбуждения дела стала публикация "ВКонтакте" отрывка из фильма "Список Шиндлера" в моменте, когда нацистские военные губят евреев. Ролик не понравился сотрудникам регионального центра "Э": на кадрах они узрели свастику. Видео юноша разместил в соцсети, будучи еще 13-летним мальчиком.

Штраф Гусовеа получил сразу после того, как вступил в силу закон, разрешающий публиковать нацистскую символику при условии формирования "негативного отношения к идеологии нацизма" и отсутствия "признаков пропаганды или оправдания нацизма".

"Список Шиндлера" повествует о том, как в годы Второй мировой войны немецкий предприниматель Оскар Шиндлер, рискуя всем, спас из гетто более тысячи польских евреев. Кинолента получила множество наград, в том числе "Оскар".