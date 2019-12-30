В Татарстане полиция задержала противника МСЗ: он вез вагончик в лагерь экоактивистов

Представители правоохранительных органов Татарства задержали местного активиста, привезшего строительную бытовку в лагерь противников возведения мусоросжигательного завода, известила "МБХ медиа" общественница Елена Изотова.

"Мы хотели проводить мониторинг окружающей среды. Официальный, там все через НКО. Водителям не дали разгрузить вагончик. Начали требовать документы. У меня все документы есть, но полиция отказалась с нами соглашаться. Сейчас едем в отдел полиции, не знаю, в чем они хотят разбираться", - пояснила Изотова.

Девушка отметила, что полицейские, ЧОП и сотрудники регионального центра "Э" были на месте палаточного лагеря ещё до прибытия самих активистов. Куда повезли и водителя, и вагончик - пока неизвестно.

В Зеленодольском районе Татарстана в поселке Осиново компания "РТ-Инвест" Виктора Вексельберга собирается возвести МСЗ и полигон захоронения отходов. Однако с данным намерением предпринимателя не согласны местные жители, протестующие против завода и свалки.

Ранее протестующих оштрафовали и некоторых арестовали. До этого 17 активистов задержали 16 декабря в лагере под Казанью. Задержанные решили объединиться в коммуну и возвести пост наблюдения за местом стройки, однако протестные настроения быстро подавили прибывшие правоохранители, "свинтившие" всех, кто находился на месте. На всех составили протоколы по ст. 20.2.2 и 19.3 КоАП.