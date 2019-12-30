Транспортная реформа и другие ожидания от года Крысы

Петербургские депутаты по просьбе ЗАКС.Ру подвели итоги года. Все согласились с тем, что главным событием последних 12 месяцев были губернаторские и муниципальные выборы. От нового 2020 года, года Крысы, ждут транспортной реформы, социальных законов и поименного голосования.

Новые главы «зеленой книги»

Председатель Законодательного собрания Петербурга и руководитель городского отделения «Единой России» Вячеслав Макаров для журналистов подвел итоги уходящего 2019 года еще 18 декабря, сразу после «крайнего» заседания регионального парламента.

- Безусловно, ключевые события, которые мы пережили, - это выборы губернатора Санкт-Петербурга, выборы депутатов муниципальных образований. Считаю, что они прошли в строгом соответствии с законодательством, - заявил Макаров.

Он также вспомнил недавнее празднование 25-летия Заксобрания и отдельно отметил, что в рамках торжественных мероприятий говорилось много слов о будущем городского парламента:

- Мы говорили о стратегических задачах, которые предстоит решать нашему Законодательному собранию в следующие годы. Мы будем также работать над Генеральным планом, принимать бюджет и писать зеленую книгу Санкт-Петербурга. Повторяю, мы будем писать «зеленую книгу» Санкт-Петербурга.

Тезис «зеленая книга» звучит из уст спикера ЗакСа уже не первый год. Подразумевается, конечно, не труд Муаммара Каддафи, а защита городских зеленых насаждений. В уходящем году Макаров активно боролся с уплотнительной застройкой Петроградского района, который он представляет в ЗакСе и предлагал на месте предполагаемого строительства жилых комплексов разбивать скверы или возводить соцобъекты. Отметим, что на весь город эта борьба не распространялась. Например, в парке Малиновка, по мнению Макарова, должен появиться храм. Даже Смольный выступил против застройки участка в этой зеленой зоне и еще в августе внес в ЗакС законопроект о защите парка. До конца года инициатива так и не была рассмотрена депутатами.

Законы принятые и законы планируемые

Главным генератором городских законов, как обычно, стал парламентский комитет по законодательству (КПЗ). Его председатель единоросс Денис Четырбок подсчитал, что 40% всех инициатив, принятых в 2019 году, предложил КПЗ.

По просьбе журналистов, Четырбок перечислил наиболее важные из них: о запрете продажи вейпов для несовершеннолетних, о возможности городских властей изымать товар у нелегальных торговцев, о квотировании рабочих мест для социально незащищенных слоев населения.

- По ряду законодательных инициатив, к сожалению, не удалось подготовить согласованные поправки. Конечно, я имею в виду [законопроект о легализации] граффити, административную ответственность за экскурсии по крышам – у нас есть определенные противоречия с коллегами из Смольного, неразрешимые, которые не позволяют провести нам второе чтение. Меня беспокоит ситуация с проектом закона о создании резерва [лекарственных средств] для диабетиков. Мы прошли второе чтение, но третье требует определенных доработок, - отметил Четырбок.

Другой член фракции «Единой России», беспартийный депутат Андрей Васильев главным итогом законотворческой деятельности в 2019 году назвал принятые в конце года поправки Смольного в городской закон о налогах. Эта инициатива, в частности, уточнила способ расчета льгот для жильцов коммуналок.

- Полтора года работали над законом о льготах, и нам удалось решить, что 264 тысячам семей, проживающих в коммунальных квартирах, предоставили возможность получить льготы на свою жилплощадь. Потому что была несправедливость: когда мы перешли на исчисление налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости, больше всех налог платили жители, проживающие в больших коммунальных квартирах. Мы это устранили и перешли на предоставление льгот путем субсидий, - отметил Васильев.

Член КПРФ Александр Рассудов считает, что городу все равно не хватает социальных законов. Он даже назвал категорию горожан, которую, по его мнению, в 2020 году необходимо защитить в первую очередь. Это молодые работники, воспитывающие детей.

- Я бы акцент делал на проблемах работающих людей, которые получают зарплату на пороге бедности. Мы очень много делаем для пенсионеров, – и это действительно важно, – но, к сожалению, забыли о тех, кто сейчас работает и при этом находится в тяжелой ситуации. Многие экономисты говорят, что сейчас в наиболее бедственном положении находятся работающие молодые семьи с детьми. Доход у них не очень велик, но за счет маленьких детей крайне велики затраты. Надо, мне кажется, уделить внимание этой проблеме, иначе мы и дальше будем наблюдать превышение смертности над рождаемостью, - поделился с ЗАКС.Ру Рассудов.

Фракция «Справедливая Россия» в новом году планирует добиваться, чтобы все голосования в парламенте в ЗакСе были поименными, рассказала ЗАКС.Ру депутат Надежда Тихонова. Инициировать поименность при рассмотрении отдельных вопросов можно и сейчас, но, как правило, такие предложения не поддерживает единоросское большинство.

- Будем добиваться, чтобы всегда были открытые голосования. Несколько раз уже подавали эти инициативы. Думаю, что большинство в партии власти в этом не заинтересованы, но посмотрим, все меняется, - рассказала Тихонова.

Она добавила, что петербургские эсеры продолжат работать по экологическим вопросам, в частности, защищать деревья от вырубки и бороться со свалками. Также Тихонова намерена довести до конца федеральную инициативу о введении норматива запаха при оценке качества воздуха у промзон и свалок.

Лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский с начала 2020 года планирует активно заниматься вопросами тарифной политики:

- Я буду настаивать на том, чтобы был принят закон, который не меняет принцип регулирования тарифов на общественный транспорт, чтобы был принят закон, который не меняет принцип установления платы за капитальный ремонт, буду добиваться, чтобы был принят закон о другом порядке обследования зеленых насаждений и праве граждан оспаривать обследования, которые ведут к сносу деревьев. Это все, конечно, локальные задачи, но есть шанс их решить. Задачи политические при нынешнем раскладе в ЗакСе решать невозможно. В лучшем случае закон провалят, а в худшем его даже не внесут в повестку дня или из этой повестки исключат.

Главным событием наступающего года Вишневский назвал транспортную реформу. Ее депутат, в целом, считает злом и уверен, что общество еще может переломить желание Смольного отменить маршрутные такси:

- Факт сопротивления планам транспортной реформы важен. Не исключаю, что он вообще заставит от этой реформы отказаться или ее изменить.

Руководитель парламентской фракции ЛДПР Павел Иткин также сообщил ЗАКС.Ру, что ожидает от 2020 года реформу общественного транспорта. Представитель партии Владимира Жириновский оценил ее более позитивно, чем «яблочник». По мнению Иткина, новый вице-губернатор Максим Соколов способен сгладить все спорные моменты вверенного ему транспортного вопроса:

- Минимизировать риски и провалы транспортной реформы с учетом опыта нового вице-губернатора Максима Соколова, я думаю, получится. Он вовлечен и у него есть понимание структуры данного направления. В реформе, действительно, большое количество плюсов. Единый тариф, оптимизация, безопасность. Вопрос только в том, насколько в оставшиеся сроки – а у нас осталось полгода – мы успеем это все реализовать. К сожалению, предыдущие курирующие комитеты пять лет отработали это направление не очень корректно.

Главное - выборы

Каждый опрошенный ЗАКС.Ру депутат главным событием уходящего года назвал выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. Но если спикер Вячеслав Макаров убежден, что обе кампании прошли без нарушений, то у оппозиционеров другое мнение. Например, не сумевший пройти подконтрольный единороссам муниципальный фильтр Борис Вишневский заявил, что лично он не считает случившееся в городе 8 сентября губернаторскими выборами, так как «те, кто мог составить реальную конкуренцию [Александру] Беглову, до выборов не были допущены». Александр Рассудов, напротив, отметил, что «не в очень хорошем ключе» прошли выборы в муниципальные советы.

Надежда Тихонова, участвовавшая и в губернаторской гонке, и поддерживавшая однопартийцев-кандидатов в муниципалы, призналась, что довольна итогами обеих кампаний:

- Мы справились с монополией партии власти на муниципальном уровне. Это огромный успех для оппозиции. У меня второе место в губернаторской гонке. Для молодого политика – это очень неплохо.

Еще один депутат ЗакСа, участвовавший в губернаторских выборах, беспартийный Михаил Амосов, которого Тихоновой удалось обойти на 0,81%, оптимизма коллеги не разделил. По словам парламентария, главная его беда в уходящем году - неудавшаяся попытка объединиться с другими демократически мыслящими политиками.

- От 2020 года я жду, что мы все-таки как-то начнем договариваться в оппозиционных, демократических кругах. Когда каждый сам по себе, никакого смысла не будет. Я считаю, что это очень важная задача, чтобы в 2021 году не повторилась история 2016 года, когда все со всеми боролись, а «Единая Россия» сидела и потирала руки, - добавил Амосов.

Очевидно, что подготовка к выборам 2021 года в Законодательное собрание начнется уже в 2020-м, а значит споры, обиды и откровенные посты в Facebook из-за возможности или невозможности объединиться оппозиции станут еще одним ожиданием от наступающего года.

Сергей Еремеев

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