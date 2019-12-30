ЗакС заказал систему контроля и видеонаблюдение за 5,8 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга 30 декабря объявило аукцион на создание системы контроля и управление доступом с видеонаблюдением. Начальная стоимость контракта составляет 5,8 млн рублей.

Заявки ЗакС принимает до 14 января. Победитель аукциона обязан завершить все работы до 10 апреля. Согласно материалам закупки, видеонаблюдение требуется не для Мариинского дворца, а для здания парламента рядом - дома №16 лит.Б на Вознесенском проспекте.

Исполнитель заказа должен будет оборудовать четырехэтажное здание системой видеонаблюдения, а также системой контроля и управления доступом. Последняя предназначена для контролируемого пропуска людей, сообщается в материалах закупки. Помимо этого система должна фиксировать проходы через турникеты и этажные двери, а также хранить данные всех сотрудников вместе с их фотографиями.

В материалах аукциона отмечается, что здание на Вознесенком имеет общие коридоры с Мариинским дворцом. Поэтому новая система должна быть связана с существующей в основном здании, уточняется в документе.

Также ЗакС 30 декабря решил заказать светильники и лампочки на 2,37 млн рублей. Лампочки парламенту нужны светодиодные разных видов. В общей сложности ЗакС заказывает 10777 лампочек. Светильников надо намного меньше – 40 штук. Все они должны быть настольными.

Парламент принимает заявки до 15 января, а поставку заказанного ждет до 29 февраля.