"Шампанское рекой": МИД потратит на фешенебельный корпоратив в "стиле Гэтсби" 2,4 млн рублей Министерство иностранных дел России решило провести новогодний корпоратив в загородном комплексе отдыха "Завидово": на вечеринку в стиле 20-х годов США дипведомство готово потратить 2,4 млн рублей. На закупку обратил снимание соратник Алексея Навального Александр Головач - юрист ФБК. В сумму входит только организация, еда и напитки будут оплачены отдельно. "Концепция Новогодней программы: «Блестящий 20-й», должна быть выдержана в стиле 20-х годов ХХ века в США. Создание атмосферы блистательной вечеринки в усадьбе Джея Гэтсби [герой романа Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби"], где «шампанское рекой, море огней и веселья»", - следует из техзадания к тендеру. В мероприятии будут участвовать танцоры, кавер-группы, фокусники. Праздник стартует 31 декабря ночью. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен