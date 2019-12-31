18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

10:19

Журналистка Baza пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие СК

фото ЗакС политика Журналистка Baza пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие СК

Корреспондент издания Baza Анна Никитина подала жалобу на бездействие следствия в Генпрокуратуру, сообщает Baza.

Заявление подал адвокат Алексей Михальчик. Перед этим 23 декабря Никитина обратилась в Следственный комитет с жалобой на оперативника, который ударил ее во время обыска у матери Евгения Манюрова, открывшего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке.

Но за минувшую неделю реакции от СК не было. По словам представителей издания, жалобу передали в Москву, хотя все произошло в Подольске, Московская область. К тому же выяснилось, что и до московского управления жалоба не дошла.

«Сотрудники отдела по приёму граждан обещали, что следователю передадут заявление Ани в понедельник, но этого так и не произошло, потому что "случились праздники"», - отметили в Baza.

Инцидент с Никитиной произошел в ночь на 20 декабря – спустя несколько часов после стрельбы у здания ФСБ на Лубянке. Евгений Манюров открыл стрельбу вечером 19 декабря. Погибли два человека, пять получили ранения. Стрелок был ликвидирован.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
11:27 Россия и Украина подписали новый договор о транзите газа

10:54 Активистку "Открытой России" Шевченко оставили под домашним арестом до 20 января

10:19 Журналистка Baza пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие СК

30 декабря, 21:18 В Стрельне хотят построить причал для яхт

30 декабря, 20:10 Подозреваемых в подготовке петербургских терактов арестовали

30 декабря, 19:40 В Смольном назвали число исторических домов, которые отремонтируют за 10 лет

30 декабря, 18:55 Поддержавшего фигурантов "московского дела" священника на 5 лет отстранили от службы

30 декабря, 18:49 Радзиховский: Никакой Сталин уже не может повториться

30 декабря, 18:25 "Шампанское рекой": МИД потратит на фешенебельный корпоратив в "стиле Гэтсби" 2,4 млн рублей

30 декабря, 17:54 Под Новый год в Петербурге открыли три интерактивных заправки

30 декабря, 17:50 Беглов одобрил проект планировки яхт-клуба "Газпрома" в Стрельне

30 декабря, 17:29 ЗакС заказал систему контроля и видеонаблюдение за 5,8 млн рублей

30 декабря, 17:16 Полигон "Красный Бор" переходит в собственность федцентра

30 декабря, 17:15 Навального не устраивает наличие снега на предполагаемой даче Медведева

30 декабря, 16:50 Дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Масляевой не будут рассматривать в особом порядке

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru