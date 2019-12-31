Активистку "Открытой России" Шевченко оставили под домашним арестом до 20 января

Ленинский суд Ростова-на-Дону продлил срок домашнего ареста активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко до 20 января 2020 года, передает «МБХ медиа».

Заседание прошло в закрытом режиме из-за того, что могут быть оглашены персональные данные. Судья, принимая решение о закрытии заседания, попросил всех выйти из зала, после этого слушателей и журналистов назад не пустили.

Перед этим Шевченко продлевали домашний арест до 18 января. Тогда же ей смягчили условия меры пресечения, разрешив говорить с матерью по телефону.

Шевченко обвиняют в нарушении ст. 284.1 УК (сотрудничество с нежелательной организацией) из-за ее деятельности в «Открытой России». Поводом стали участие активистки в публичных дебатах в Таганроге и публикации в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.

Дело Шевченко стало первым подобным в России. В 2017 году Минюст признал нежелательными организациями несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В «Открытой России» подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения. Однако на активистов движения составляли протоколы по ст. 20.33 КоАП и штрафовали. Из-за дела Шевченко движение «Открытая Россия» прекратило свое существование, вместо него появилась одноименная общественная организация.