Россия и Украина подписали новый договор о транзите газа

Россия и Украина подписали пакет документов для продолжения транзита российского газа после 31 декабря 2019 года, сообщает «Газпром».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Facebook, что новый контракт рассчитан на пять лет, украинская сторона рассчитывает получить более 7 млрд долларов. Контракт может быть продлен еще на 10 лет, уточнил Зеленский.

Предыдущий контракт о транзите газа через Украину заканчивался 1 января 2020 года. Ранее «Газпром» выплатил 2,9 млрд долларов украинскому «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража в качестве компенсации. Это было одно из условий при подписании контракта, «Нафтогаз» в ответ пообещал отозвать другие иски к российской компании.