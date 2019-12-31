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13:29

Путин остался главной политической медиаперсоной года

фото ЗакС политика Путин остался главной политической медиаперсоной года

Президент России Владимир Путин в очередной раз стал лидером по упоминаемости в прессе, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные СКАН.

В материалах российских СМИ Путин упоминался 3,179 млн раз. На втором месте среди российских политиков – все еще премьер-министр Дмитрий Медведев, которого СМИ упоминали 718 тысяч раз. Третьим снова стал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (349,5 тысяч упоминаний). На четвертом месте остался глава МИД РФ Сергей Лавров (262,5 тысячи упоминаний), замыкает пятерку лидеров мэр Москвы Сергей Собянин (229 тысяч).

Губернатор Петербурга Александр Беглов оказался на шестом месте с 206 тысячами упоминаний в СМИ. Также в десятку российских политиков по упоминаемости вошли спикер Госдумы Вячеслав Володин, оппозиционер Алексей Навальный, министр обороны Сергей Шойгу и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Рейтинг составлен на основе документов с упоминаниями персон за год, поступивших в СКАН из федеральных и региональных СМИ, информагентств, ТВ и радио, интернет-сайтов. СКАН насчитывает более 37 тысяч названий активных источников.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
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